ChatGPT parecía el rey intocable de la IA. Durante el último año Google se ha comido casi toda su ventaja

El acuerdo con Apple no es solo la evidencia de lo bien que lo está haciendo Google con Gemini. Es un cambio de roles en el mundo de la IA

Apple y Google han cerrado un acuerdo histórico para que la próxima generación de los Apple Foundation Models se apoye en modelos Gemini y tecnología en la nube de Google. En otras palabras, la esperada nueva Siri llevará por debajo la tecnología de la inteligencia artificial de Google. Más allá de la noticia, el acuerdo sitúa a Google en una posición que lleva años persiguiendo: la de, por fin, ser la principal ganadora en este último ciclo de IA.

El acuerdo. Contexto rápido: la carrera de la IA ha llevado a Apple a apoyarse en Gemini para lograr reinventar Siri. Desde que anunció Apple Intelligence en 2024, Apple mostró necesitar de OpenAI para las respuestas avanzadas de Siri (dadas por ChatGPT) y de terceros como Google para funciones como la Búsqueda Visual.

Tras el nuevo acuerdo, se confirma que las próximas funciones de Apple Intelligence se construirán sobre la nube de Google y sus modelos Gemini. Una victoria para una Google que está logrando lo impensable con su modelo de IA desde el pasado año.

ChatGPT ya no compite solo. Hasta hace apenas un año, hablar de IA era hablar casi en exclusiva de ChatGPT. El resto de competidores eran alternativas minoritarias destinadas a usos muy específicos como entornos de desarrollo, generación de imágenes, o navegadores web vitaminados. Gemini está logrando que la foto cambie, ChatGPT parecía serlo todo en materia IA, ya no lo es.

Con Gemini 3, Google ha logrado superar a GPT en múltiples benchmarks.

El crecimiento de Gemini en 2025 está siendo mayor que el de ChatGPT.

Los modelos de OpenAI siguen siendo los más usados en el mundo, pero ya no son la única alternativa real.

De golpe en golpe. Google está logrando situar a Gemini como alternativa a ChatGPT a base de golpes en la mesa.

Con Nano Banana, obligó a OpenAI a actualizar sus modelos de generación de imagen, ya que la distancia entre uno y otro era abismal.

Con Antigravity es un antes y un después para proyectos personales de programación.

Google está apretando acelerador con sus modelos flash, claves para una de las mayores demandas del usuario medio: la velocidad de respuesta.

Músculo y talonario. Google juega en otra liga respecto a OpenAI en lo que respecta a generación de caja. La IA no es su principal modelo de negocio, opera sus propios centros de datos y tiene el control completo del hardware necesario para su desarrollo. OpenAI depende de acuerdos con gigantes como Microsoft y Amazon, y está pasando un infierno para llegar a ser rentable. Gana muchísimo dinero, pero los números siguen sin salir.

Una estrategia clara. Google cuenta con una estrategia bien definida y una clave con la que ninguno de sus rivales puede competir: es el distribuidor del sistema operativo para móviles más usado en el mundo. Miles de millones de smartphones que aterrizan cada año en el mercado y que, desde hace apenas un año, llegan con Gemini como asistente predeterminado.

Google tenía la base de usuarios, tan solo necesitaba el producto. Ahora que lo tiene, la pregunta es cuánto tiempo podrá contener OpenAI el dique de Gemini.