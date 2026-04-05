César Montes marcó otro gol con el Lokomotiv

El defensa César Montes volvió a demostrar que sabe hacer daño a la ofensiva, pues marcó gol por segunda jornada consecutiva con el Lokomotiv de Moscú en la Jornada 23 de la Premier League de Rusia.

Ya el pasado 22 de marzo el Cachorro Montes había cimbrado las redes en su duelo contra el Akron Tolyatti para luego incorporarse a la Selección Mexicana, siendo el capitán en los duelos ante Portugal y Bélgica.

Y ahora ha vuelto a mostrar su faceta en ataque, con un cabezazo letal que abrió el marcador en el Derbi entre Spartak y Lokomotiv; el ex de Monterrey llegó de atrás para martillar y dejar sin chances al guardameta Aleksandr Maksimenko.

🚨🇷🇺 GOLAZO DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU! 🤯 SEGUNDO PARTIDO CONSECUTIVO ANOTANDO. pic.twitter.com/SDru7YNaDu — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 5, 2026

El Lokomotiv cayó

Penosamente, el Lokomotiv no pudo conservar la ventaja y terminó perdiendo 2-1, pues el Spartak remontó con goles sudamericanos, obra de Pablo Solari y Esequiel Barco; además, perdieron por expulsión a Evgenly Morozov.

El descalabro deja al Lokomotiv de Moscú en la tercera posición del campeonato ruso, con 44 puntos, a ocho de distancia del líder Krasnodar, por lo que sus opciones de título se reducen. El Spartak ocupa el sexto sitio con 41 unidades.

Lus Chávez, cerca de reaparecer

El sábado, otro mexicano, Luis Chávez, se quedó sin minutos en el empate 3-3 de su club, el Dínamo de Moscú, ante el Orenburg.

Cada vez se acerca más el regreso de forma oficial de Chávez, pues ya tuvo minutos en un duelo amistoso luego de estar fuera más de nueve meses por una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Con información de FoxSports