Cerrarán carril en calle 28 por rehabilitación de líneas de agua potable

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua iniciará este miércoles 1 de abril los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Guadalupe, para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Las labores se realizarán sobre la calle 28ª, entre 12 de Octubre y 2 de Abril, en sentido norte a sur.

Debido a estas acciones, se reducirá un carril de circulación, lo que ocasionará afectaciones temporales al tránsito vehicular.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que será instalada en el área trabajos; asimismo, agradece la comprensión ante las molestias que esta obra pueda ocasionar.

Con estas acciones, el organismo reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y ofrecer un servicio eficiente y de calidad.