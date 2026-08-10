Cerca de 50 mil bomberos combaten incendios forestales en Indonesia; fenómeno de El Niño favorece sequía

Cerca de 50 mil bomberos y personal de emergencia, con apoyo de decenas de helicópteros, combatieron incendios forestales en varias regiones de Indonesia, donde la temporada seca, más intensa y prolongada de lo habitual, elevó el riesgo de nuevos siniestros, que de acuerdo con las autoridades, señalan al fenómeno de El Niño como uno de los factores que favorecieron las condiciones de sequía, informó Al Jazeera.

En el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, en Java Oriental, las llamas consumieron unas 743 hectáreas de pastizales, vegetación y flores protegidas de edelweiss, y alcanzaron la zona de Penanjakan, uno de los principales miradores del monte Bromo. Las autoridades cerraron el parque hasta nuevo aviso. No se reportaron heridos ni evacuaciones.

En la provincia de Jambi fueron desplegados cerca de 6 mil bomberos, mientras que las labores de extinción enfrentaron dificultades por la escasez de agua, el terreno pantanoso, el difícil acceso y los fuertes vientos. Las autoridades utilizaron tres helicópteros para combatir las llamas.

De acuerdo con el Ministerio de Silvicultura, más de 107 mil hectáreas se incendiaron en Indonesia entre enero y junio, el doble de la superficie afectada durante todo 2023. La agencia meteorológica BMKG advirtió que agosto y septiembre concentrarán el mayor riesgo de incendios debido a una temporada seca más intensa, asociada en parte con El Niño.

Las autoridades también reportaron incendios en turberas de Riau, Jambi y Sumatra del Sur, así como en Kalimantan Central y Kalimantan del Sur. Más de 48 mil bomberos y elementos de respuesta a desastres fueron movilizados en esas regiones.

La siembra de nubes, considerada una alternativa para provocar lluvias y apoyar las labores de extinción, no pudo realizarse debido a la ausencia de condiciones meteorológicas adecuadas.