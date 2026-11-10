En Chihuahua inicia la resistencia: Francisco Sánchez contra eliminación del efectivo

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para emprender una ofensiva jurídica contra la Ley de Economía Digital, mediante acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de frenar las disposiciones que permiten al régimen imponer los pagos digitales como única forma de pago y restringir el uso del dinero en efectivo.

“Vamos a combatir esta maldita ley en todos los frentes. No vamos a permitir que el régimen le arrebate a los mexicanos la libertad de disponer de su propio dinero. El dinero es de los trabajadores, no del gobierno ni de los banqueros”, declaró.

Francisco Sánchez advirtió que la legislación publicada el pasado 4 de noviembre faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores y actividades económicas en los que únicamente podrán realizarse pagos electrónicos, abriendo la puerta a una prohibición progresiva del efectivo mediante decisiones administrativas.

El legislador señaló que esta medida representa una amenaza contra la libertad económica, la propiedad privada y los derechos de millones de mexicanos que dependen del efectivo para realizar sus actividades cotidianas, especialmente trabajadores, pequeños comerciantes, productores del campo y habitantes de comunidades rurales sin acceso suficiente a servicios bancarios.

“Quieren que cada peso que ganes, cada peso que gastes y cada peso que ahorres pase por las manos de un banquero. Quieren convertir el derecho a disponer de tu dinero en un privilegio sujeto a la autorización del régimen y al cobro de comisiones. Eso es un atropello contra la libertad de los mexicanos”, denunció.

A través del punto de acuerdo presentado ante el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez demanda que la Cámara de Diputados y el Senado de la República reúnan las minorías legislativas necesarias para promover acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 14, así como los transitorios tercero y cuarto de la legislación. Asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer sus facultades para impugnar las disposiciones que vulneren las libertades fundamentales.

De igual manera, propone que el Congreso del Estado promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender sus atribuciones frente a la imposición de obligaciones federales. El exhorto también se extiende al Gobierno del Estado y a los 67 ayuntamientos de Chihuahua para que emprendan los recursos jurídicos correspondientes en defensa de su autonomía.

Francisco Sánchez sostuvo que Chihuahua debe encabezar la resistencia jurídica frente a una legislación que amenaza con someter las transacciones económicas de los ciudadanos al control de la burocracia y de los intermediarios financieros.

“O luchamos y resistimos ahora o entraremos a un tecnofeudalismo, a un neoporfirismo donde los bancos serán nuestras tiendas de raya. O nos emancipamos financieramente de esta violencia a nuestro patrimonio económico, o esta será la muerte del ciudadano como lo conocemos”, sentenció.