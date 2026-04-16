CEACH reconoce a Álvaro Bustillos por cabildeo con EU por apertura de frontera

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruíz reconoció la labor de Álvaro Bustillos Fuentes presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) por su trabajo en pro del sector ganadero ante los diálogos y acercamiento para poder tener una oportunidad de apertura de frontera para el ganado en pie.

Señaló que es de reconocerse el acercamiento que se ha desarrollado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) encabezado por Julio Berdegué Sacristán a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con el fin de mantener un estatus sanitario, así como mejorarlo constantemente como lo requiere el principal socio comercial Estados Unidos.

“La labor de la Unión Ganadera de Chihuahua muy en especial la de su presidente Álvaro Bustillos ha sido ejemplar porque por un lado se ha acogido a todos los protocolos que se han acordado entre los dos países, trabajando de la mano de la SADER y SENASICA, ha iniciado una labor de cabildeo en Estados Unidos con legisladores y líderes de opinión”, comentó.

Resaltó el fortalecimiento de los ganaderos para una posible apertura de frontera, esto tras el cierre por la contingencia sanitaria por el gusano barrenador.

En este sentido el líder del sector agropecuario destacó que los estados exportadores principalmente Chihuahua tiene las condiciones de sanidad para exportar y no debería haber un riesgo de apertura, por lo que se espera la pronta apertura.