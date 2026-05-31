Cayó el ISR en abril al 13%

En abril de este año, los ingresos tributarios tuvieron una caída de 4.8 por ciento real anual, a 495 mil 401 millones de pesos, mientras que los ingresos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) se desplomaron 12.9 por ciento real anual, con lo que se ubicaron en 248 mil 928.9 millones de pesos, muestran datos de la Secretaría de Hacienda.

De enero a abril de este año, los ingresos tributarios disminuyeron 1.6 por ciento real anual, a 2.0 billones de pesos, mientras que los de ISR tuvieron una caída de 6.2 por ciento real anual, ubicándose en 1.1 billones de pesos.

Desde hace cinco años, ésta es la primera vez que los ingresos tributarios registran una disminución en un primer cuatrimestre.Hacienda señaló que la caída del ISR fue resultado de menores pagos asociados con las declaraciones de impuestos.

Y dijo que este efecto fue parcialmente compensado por la resiliencia del empleo formal y el crecimiento del salario real, que continuaron apoyando la recaudación por sueldos y salarios.

Información tomada de agencia Reforma