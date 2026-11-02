Catean vivienda en Janos, aseguran droga y dinero

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio del ejido Pancho Villa, en el municipio de Janos.

El mandato judicial bajo la causa penal 131/2026, fue librado por el Juez del Distrito Judicial Galeana y se ejecutó como parte de las indagatorias a cargo de la Unidad de Delitos Diversos.

En el lugar intervenido, buscaron indicios que aporten a la investigación y se logró el aseguramiento de lo siguiente:

– 14 mil 856.50 pesos en efectivo

– 100 dólares estadounidenses en efectivo

– Bolsas con cocaína y mariguana

– Tarjetas de prepago telefónico

– 09 teléfonos celulares

– 01 DVR

Lo anterior quedó a disposición del Ministerio Público a cargo de la carpera de investigación, para la continuidad de las indagatorias.