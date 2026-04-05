Casi 150 muertos por las inundaciones en Afganistán y Pakistán

Al menos 144 personas murieron por las inundaciones y lluvias torrenciales ocurridas en los últimos días en Afganistán y Pakistán, de acuerdo con el último balance publicado este domingo por las autoridades de los dos países.

La Autoridad Nacional de Desastres de Afganistán, controlada por los talibanes, informa de 99 muertos y 104 personas heridas y alerta de que continúan las intensas precipitaciones, por lo que la cifra final podría aún aumentar.

Las inundaciones, ocurridas desde el 26 de marzo, causaron además la destrucción de más de 3 mil 600 viviendas y han devastado más de 2 mil 300 hectáreas de tierras de cultivo, según el balance afgano.

Miles de familias se han quedado sin casa y sin acceso a servicios básicos en Afganistán. Además hay 337 kilómetros de carreteras gravemente dañados, lo que dificulta la respuesta de los servicios de emergencia y el envío de ayuda.

Solo en las últimas 24 horas han muerto once personas y otras once han resultado heridas en las provincias afganas de Kabul, Paruán, Daikundi, Kapisa, Paktia, Paktika, Maidan Wardak, Ghazni, Zabul, Uruzgán, Kandahar, Herat, Badghis, Ghor, Nimroz, Samangan, Tajar, Badajshán, Nangarhar, Laghman y Kunar. En total 20 de las 34 provincias del país están afectadas.

Con información de La Jornada