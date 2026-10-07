Capturan a una paloma “traficante”; fue interceptada en tejados de una cárcel colombiana

El Instituto Nacional Penitenciario de Colombia interceptó en los tejados de una cárcel de Ibagué a una paloma que llevaba un arnés y una pequeña carga envuelta en plástico. El ave había sido entrenada para llegar a un patio del centro penitenciario, donde la esperaban presos. Los guardias descubrieron que transportaba cables para cargadores de celular y grabaron el momento de la curiosa requisa.

#ATENCIÓN | Esto es el colmo: guardianes del @INPEC_Colombia encontraron una paloma con un cargamento ilegal en una cárcel del país. Según se conoció, no es el primer hallazgo de este tipo, pues ya se han encontrado palomas cargando estupefacientes, tarjetas SIM y hasta… pic.twitter.com/HycokX91SR — Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) October 6, 2026