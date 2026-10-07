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Capturan a una paloma “traficante”; fue interceptada en tejados de una cárcel colombiana

El Instituto Nacional Penitenciario de Colombia interceptó en los tejados de una cárcel de Ibagué a una paloma que llevaba un arnés y una pequeña carga envuelta en plástico. El ave había sido entrenada para llegar a un patio del centro penitenciario, donde la esperaban presos. Los guardias descubrieron que transportaba cables para cargadores de celular y grabaron el momento de la curiosa requisa.

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