Captura AEI a masculino buscado por homicidio en Cuauhtémoc

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Édgar V. C., persona de 28 años de edad que aparece como probable responsable del delito de homicidio cometido a Jesús Alberto S. A.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la madrugada del 05 de mayo del 2024, tras una discusión el detenido arremetió a golpes contra la víctima y con un objeto corto contundente le provocó traumatismo craneoencefálico severo, causándole la muerte, en un domicilio de las calles Moctezuma y Privada de Matamoros de colonia Tierra Nueva, en la ciudad de Cuauhtémoc

La detención de Édgar V. C., a cargo de los agentes ministeriales se registró la noche de ayer martes y quedó a disposición del Juez de Control para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).