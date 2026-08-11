Real Madrid revela los nuevos dorsales de sus recientes incorporaciones

El Real Madrid presentó los nuevos dorsales oficiales de todos sus jugadores de cara a la nueva temporada.

Kylian Mbappé y Vinicius Júnior mantendrán los números 10 y 7 respectivamente, mientras que los flamantes fichajes del conjunto blanco ya saben qué dorsal llevarán.

Marc Cucurella lucirá el número 17, Ibrahima Konaté el 16, Denzel Dumfries el 24, Bernardo Silva el 20, Carlos Espí el 19 y Yan Diomande el 25.

Endrick, que regresa al Real Madrid tras su cesión en el Olympique de Lyon, recuperará el dorsal número 9, el mismo que ya eligió el curso pasado antes de su salida al club francés en el mercado de enero.

No obstante, ESPN ya informó en las pasadas semanas que no está descartada otra salida de Endrick en esta ventana de verano, con la posibilidad de recalar cedido a la Premier League.

El listado de dorsales oficiales del Real Madrid queda de la siguiente manera:

PORTEROS

1. Courtois

13. Lunin

DEFENSAS

2. Asencio

3. E. Militão

4. Huijsen

12. Trent

16. Konaté

17. Cucurella

18. Á. Carreras

22. Rüdiger

23. F. Mendy

24. Dumfries

MEDIOCAMPISTAS

5. Bellingham

6. Camavinga

8. Valverde

14. Tchouameni

15. Arda Güler

20. Bernardo

27. Thiago

DELANTEROS

7. Vini Jr.

9. Endrick

10. Mbappé

11. Rodrygo

19. C. Espí

21. Brahim

25. Yan Diomande