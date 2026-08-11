Real Madrid revela los nuevos dorsales de sus recientes incorporaciones

El Real Madrid presentó los nuevos dorsales oficiales de todos sus jugadores de cara a la nueva temporada.
Kylian Mbappé y Vinicius Júnior mantendrán los números 10 y 7 respectivamente, mientras que los flamantes fichajes del conjunto blanco ya saben qué dorsal llevarán.
Marc Cucurella lucirá el número 17, Ibrahima Konaté el 16, Denzel Dumfries el 24, Bernardo Silva el 20, Carlos Espí el 19 y Yan Diomande el 25.
Endrick, que regresa al Real Madrid tras su cesión en el Olympique de Lyon, recuperará el dorsal número 9, el mismo que ya eligió el curso pasado antes de su salida al club francés en el mercado de enero.
No obstante, ESPN ya informó en las pasadas semanas que no está descartada otra salida de Endrick en esta ventana de verano, con la posibilidad de recalar cedido a la Premier League.
El listado de dorsales oficiales del Real Madrid queda de la siguiente manera:
PORTEROS
1. Courtois
13. Lunin
DEFENSAS
2. Asencio
3. E. Militão
4. Huijsen
12. Trent
16. Konaté
17. Cucurella
18. Á. Carreras
22. Rüdiger
23. F. Mendy
24. Dumfries
MEDIOCAMPISTAS
5. Bellingham
6. Camavinga
8. Valverde
14. Tchouameni
15. Arda Güler
20. Bernardo
27. Thiago
DELANTEROS
7. Vini Jr.
9. Endrick
10. Mbappé
11. Rodrygo
19. C. Espí
21. Brahim
25. Yan Diomande