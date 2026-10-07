Captamos a Zuria Vega, Michel Brown y Raúl Briones “vandalizando” las calles de la CDMX

Los protagonistas de El círculo aparecieron interviniendo publicidad urbana en distintos puntos de la Ciudad de México. Todo forma parte de una inusual campaña de Netflix.

Durante las últimas horas, Zuria Vega, Michel Brown y Raúl Briones fueron vistos en distintos puntos de la Ciudad de México realizando lo que, a simple vista, parecía un acto de vandalismo contra anuncios publicitarios. Con pintura y mensajes escritos sobre espectaculares y carteles urbanos, los actores intervinieron imágenes promocionales para dejar pistas sobre una historia marcada por los secretos, la sospecha y las relaciones que cambian para siempre.

Sin embargo, lejos de tratarse de una protesta o una acción ilegal, la actividad formó parte de una creativa campaña de promoción de El círculo, la nueva serie de Netflix que llegará próximamente a la plataforma.

¿De qué trata El círculo?

El círculo es un thriller dramático que explora cómo un acontecimiento inesperado puede alterar la vida de varias personas conectadas entre sí. La historia sigue a un grupo de amigos que se conocen desde el colegio, cuyos vínculos, aparentemente cotidianos, comienzan a fracturarse cuando salen a la luz secretos, mentiras y decisiones del pasado que nadie esperaba enfrentar.

A través de una narrativa de tensión constante, la serie plantea preguntas sobre la confianza, la culpa y las consecuencias de nuestros actos, mientras muestra cómo una sola verdad puede desencadenar una reacción en cadena capaz de transformar múltiples vidas.

Zuria Vega y Michel Brown salen a las calles para la promoción de ‘El Circulo'(Cortesía Netflix. )

El círculo está inspirada en la novela Los corruptores de Jorge Zepeda Patterson

La nueva serie de Netflix toma como punto de partida Los corruptores, la novela del periodista y escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson, publicada originalmente en 2013 y ganadora del Premio Planeta. Considerada una de las obras más relevantes del thriller político contemporáneo en México, la historia se adentra en una red de poder, corrupción, favores e intereses ocultos que conecta a empresarios, políticos, medios de comunicación y figuras influyentes.

La novela sigue a un grupo de amigos que se ve obligado a investigar la muerte de una actriz vinculada a algunos de los hombres más poderosos del país. Lo que comienza como una búsqueda de respuestas pronto se convierte en una exploración de los mecanismos que sostienen la corrupción y de las consecuencias que enfrentan quienes deciden desafiarla.

Para su adaptación televisiva, Netflix retoma los temas centrales de la obra —el poder, la impunidad, la lealtad y la verdad— y los traslada a una serie que busca acercar esta historia a una nueva generación de espectadores en una adaptación de Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar, Fabián Archondo, Alejandro Lozano. Aunque el proyecto presenta su propia identidad narrativa, conserva la esencia del universo creado por Zepeda Patterson y la tensión que convirtió a Los corruptores en un fenómeno editorial.

La serie está encabezada por Zuria Vega, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, acompañada por Michel Brown, figura ampliamente identificada por el público latinoamericano gracias a sus trabajos en televisión y plataformas de streaming.

Junto a ellos aparecen Osvaldo Benavides, reconocido ampliamente por su trabajo en televisión y cine, así como Raúl Briones, uno de los actores mexicanos más destacados de su generación, cuya trayectoria en cine, teatro y televisión lo ha convertido en una de las presencias más sólidas de la industria nacional.

El elenco reúne además a otros intérpretes que darán vida a una historia donde cada personaje guarda información crucial para comprender el rompecabezas que propone la trama.

Michel Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides y Raúl Briones en un fotograma de la serie ‘El Círculo’. (Juan Rosas / Netflix. )

¿Cuándo se estrena El círculo?

El círculo estrena este 7 de octubre a nivel global en Netflix. . La plataforma ha comenzado a revelar nuevos detalles de la producción mediante una campaña que apuesta por la intriga y la participación del público, como la intervención urbana protagonizada por Zuria Vega, Michel Brown, Osvaldo Benavides y Raúl Briones en la Ciudad de México.

Con una historia basada en una exitosa novela, un reparto de primer nivel y una estrategia promocional que ya está dando de qué hablar, El círculo se perfila como una de las apuestas más comentadas de Netflix para los próximos meses.