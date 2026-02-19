Capacitan a estudiantes de la UACJ Campus Cuauhtémoc en Lengua de Señas Mexicana

A fin de fortalecer la inclusión en diversos sectores, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió una capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Campus Cuauhtémoc.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que este taller está enfocado en promover entornos inclusivos, empáticos y accesibles para las personas con discapacidad auditiva, al brindar herramientas básicas que permitan reducir las barreras de comunicación.

La sesión fue impartida por personal de la Dirección de Grupos Vulnerables de dicha dependencia, que compartió con las y los participantes el aprendizaje y la práctica del abecedario, así como vocabulario básico en LSM, lo que les permite entablar conversaciones sencillas cuando sea necesario.

El funcionario señaló que resulta gratificante constatar la participación de los distintos sectores de la sociedad, en este caso el estudiantil de la UACJ de Cuauhtémoc, y destacó la importancia de continuar con la suma de esfuerzos para construir una sociedad más inclusiva.

Loera destacó que estas capacitaciones son parte de las políticas públicas de la administración estatal, ya que contribuyen a reducir las brechas de desigualdad social.

El servidor público añadió que estos adiestramientos pueden solicitarse a la SDHyBC, al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17919.