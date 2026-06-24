Bajará 20% afluencia en transporte Bowí en temporada vacacional

El subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre dio a conocer que ante la temporada vacacional que inicia se prevé una disminución de afluencia en el sistema de transporte Bowí.

Ante el fin del ciclo escolar 2025 se da una disminución en el trasporte debido a que el nivel básico ya se encuentra de vacaciones y esto también repercute en el trabajo de los choferes.

“Se estima en 20% de disminución, este 20% es hasta que regresen las clases el sistema educativo y el básico”, señaló.

Cabe destacar que el mes de junio, julio y casi todo agosto será de bajos números en el transporte público de la línea troncal y alimentadoras.