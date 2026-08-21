Canciller de Cuba acusa a Marco Rubio de castigar empresas para afectar economía de la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció este jueves que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continúa castigando a empresas cubanas con el propósito de afectar la economía de la isla y los servicios de salud.

“(Rubio) continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar nuestra economía e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo. deliberado de afectar la economía e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población”, escribió.

“En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes privadas cubanas”, añadió.

“En su fracasada obsesión contra Cuba, incorpora ahora a directivos y funcionarios del ICAP, institución que por más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz, todo lo contrario a lo que el Secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta”, finalizó.