Canaco se reunirá con Cocentro este viernes; buscarán trabajar por el comercio local

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que este viernes se reunirán con la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) que lidera Liliana Aranzola.

“Yo creo que la nueva presidenta de Cocentro es una persona que conozco, no tengo la menor duda que quiere dar continuidad a un trabajo y hacer las cosas bien y nosotros no somos una cámara en que nos vamos a estar quejando, esta es una gran oportunidad para ponernos a trabajar”, comentó

Con esta reunión se espera reforzar el tema del comercio formal para generar economía, dinero y espacios para mejorar transporte en la ciudad para hacer un centro atractivo.

Cabe destacar que es la primera reunión entre estas dos nuevas administraciones del comercio esperan más comunicación y mejoras económicas.