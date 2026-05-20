Presentan UACH y Secretaría de Cultura libro colectivo sobre el desarrollo educativo de Chihuahua

La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua realizaron la presentación del libro “La educación en el bicentenario de la conformación de Chihuahua como estado de la República Mexicana”, una obra colectiva de carácter académico e histórico que analiza la evolución educativa de la entidad a lo largo de dos siglos.

Durante el evento, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH destacó que la publicación invita a reflexionar sobre el papel de la educación como motor social y generadora de nuevas formas de comprender la realidad. Abordó la evolución del antiguo Instituto Científico y Literario de Chihuahua y su transformación hasta consolidar la estructura universitaria contemporánea, resaltando el compromiso histórico de la comunidad universitaria con la excelencia científica y humanista.

El rector subrayó además la relevancia de personajes que contribuyeron a consolidar el prestigio académico de la universidad; también reconoció el trabajo de las y los investigadores que coordinaron la obra, entre ellos los doctores Jesús Adolfo Trujillo Holguín, Francisco Alberto Pérez Piñón, Stefany Liddiard Cárdenas e Izabela Tkocz, quienes continúan impulsando la generación de conocimiento de alto impacto para el estado.

En su intervención, la secretaria de Cultura del Estado, Alejandra Enríquez Gutiérrez, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y universidades para convertir el conocimiento en una herramienta que permita comprender mejor a la sociedad. “Educar no solamente es transmitir conocimiento; educar es formar sensibilidad, transmitir memoria y construir pertenencia”, expresó.

Por su parte, Stefany Liddiard Cárdenas, en representación de las y los autores, expresó que comprender los sistemas educativos que han dado forma a Chihuahua implica también analizar las estructuras de poder, los ideales de ciudadanía y los proyectos de nación construidos a lo largo de casi dos siglos.

Añadió que el libro se plantea como un ejercicio de memoria activa y compromiso ético, ya que conocer cómo se construyó la educación chihuahuense desde 1824 permite entender los avances alcanzados, los retos pendientes y las deudas que aún existen con las nuevas generaciones.

Cabe resaltar que el texto reúne investigaciones elaboradas por especialistas de la UACH, UACJ extensión Cuauhtémoc y la UPNECH en coordinación con la Secretaría de Cultura, con el propósito de ofrecer una mirada crítica y contextual sobre los personajes, instituciones y movimientos que han marcado el desarrollo educativo en Chihuahua.