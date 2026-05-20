Demandas de productores deben ser escuchadas: De la Peña tras freno a marcha por la soberanía alimentaria

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que la autoridad no está para frenar las expresiones de la población, luego de que elementos de seguridad pública frenaron la marcha por la soberanía alimentaria que organizaron diversas agrupaciones agrícolas.

“Creo que la autoridad no está no está para eso y creo que las demandas tanto de los productores como de los transportistas, pues son demandas que deben ser escuchadas”.

De la Peña recordó que durante los últimos 7 años el campo ha sido desatendido por el Gobierno Federal con acciones como la eliminación de Financiera Rural, de financiamientos y programas de impulso a la producción agroalimentaria, sumándose a ello las molestias del gremio de transportistas por la inseguridad en las carreteras.