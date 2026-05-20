No dan las cuentas, cuestiona Maru cifras de narcolaboratorios desmantelados

La gobernadora María Eugenia Campos Galván cuestionó las cifras que el Gobierno Federal ha dado en materia de narcolaboratorios desmantelados.

En entrevista con Pascal Beltrán Del Río, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que en el país no se producían drogas como el fentanilo mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se han desmantelado 2 mil 500 narcolaboratorios en el país.

En este sentido, dijo que según las cifras que se han dado a conocer, luego de que Chihuahua logró el desmentalamiento de un narcolaboratorio en El Pinal, Morelos, la Federación tendría que haber destruido al menos 5 narcolaboratorios por día.

“Ellos también han desmantelado muchos narcolaboratorios, hablan de más de 2 mil 500 narcolaboratorios, nada más que, bueno, entonces yo pregunto, el expresidente López Obrador decía que no producíamos fentanilo y que no había laboratorios en el país. Si hacemos una cuenta de lo que la presidenta ha ejercido su mandato en este país, pues no te dan, tendrían que haber reventado, eliminado o desmantelado cinco laboratorios diarios o diez laboratorios diarios”.