Afirma Bonilla que alianzas son para quienes buscan lo mejor para Chihuahua

El mandatario capitalino Marco Bonilla declaró que el Partido Acción Nacional debe mantener abiertas las puertas a posibles alianzas con fuerzas políticas y ciudadanos que compartan el objetivo de construir un mejor futuro para Chihuahua; lo anterior luego de que el líder de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez dijera que sí le gustaría generar un puente de alianza con el PAN Chihuahua.

“Mira, nosotros lo hemos dicho, creo que la posición hoy de acción Nacional y lo dije a nivel nacional debe ser, pues aliarnos con todos aquellos ciudadanos que quieran lo mejor para Chihuahua, que quieran la libertad para Chihuahua, que quieran seguir construyendo una tierra de prosperidad permanente para todas, para es una tierra de seguridad para todas y para todos no se deben cerrar las puertas, al contrario, deben permanecer más abiertas que nunca. Y bueno, pues por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición de siempre sumar de eso se trata la política de suma, no de restas, pero bueno, al final de cuentas que tendrá la decisión

a este respecto serán pues las dirigencias, no tanto la MC como la del PRI, como la del PAN”.

Mencionó que ya ha mencionado en otras ocasiones: “A ver, hoy nosotros ya somos aliados, tenemos una agenda legislativa igualitaria, ¿verdad? Las locuras que a veces se quieren imponer, pues dese Morena, la fracción parlamentaria morena, pues muchas veces son combatidas por movimiento ciudadano por el PAN, por el PRD y por por el PRI. Entonces ya tenemos una agenda legislativa de alianza”.

Finalmente puntualizó que eso podría traducirse en una agenda electoral, pero eso le tocará ya considerarlo a las diligencias tanto nacional como estatal.