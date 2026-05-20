Andrea y Cruz llenos de veneno y violencia, morenistas pónganse a trabajar para que no los reciban así en Chihuahua: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que tanto Andrea Chávez como Cruz Pérez Cuéllar, aspirantes a la candidatura para la gubernatura de Chihuahua con personas llenas de veneno y violencia, que viven en una realidad en la que no conocen al chihuahuense.

Señaló que con esa violencia con que viven no pueden gobernar un estado como Chihuahua y que piensan que la política es subirse a una tribuna a gritar y a escupir, sin embargo, refrendó que gobernar se trata de no ser indolentes ante la necesidad de la sociedad.

“Llenos de veneno y llenos de violencia, de esa violencia que nos lleva a mucho más violencia. Con esa violencia, con ese veneno no puedes proteger a tu gente, con ese veneno y con esa violencia y con esa mentira, porque buscan excusas y pretextos para tapar sus crisis, para tapar sus errores, para tapar sus incapacidades”.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, la mandataria pidió que el partido Morena haga su trabajo para que se eviten recibimientos como el que tuvieron el fin de semana en el Aeropuerto de Chihuahua.

“Por eso llegan a Chihuahua y desde el Aeropuerto -pues papacitos que quieren que haga la gobernadora de Chihuahua, ahora quieren que vaya y los defienda el Aeropuerto y los defienda la marcha, hagan su trabajo señores, pónganse a trabajar y no sean viles y no sean descarados, dejen a un lado la indolencia que fue de lo que justo tantos años le criticaron a estos neoliberales tecnócratas, pónganse a trabajar para que se eviten ese recibimiento en Chihuahua”.