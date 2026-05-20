CCE y CMIC se reunirán con delegado del IMSS; analizarán avances de nuevo hospital

Juan Carlos Montaño Arreola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señaló que en próximas semanas se reunirá en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que lidera Leopoldo Mares y con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Julio Mercado Castruita con el fin de saber los avances del proyecto del nuevo hospital.

“Sigue en revisión el predio y queremos tener un acercamiento como cámara en conjunto con el CCE con el Dr. Mercado el nuevo delegado, esperamos que nos reciba para tener nueva información”, comentó.

Reitera que la construcción de este nuevo hospital representaría una gran inversión lo cual detonaría totalmente al sector de la construcción, por ello es importante que se desarrolle este proyecto que es tan necesario para la capital.

Asegura que aún está en análisis la ubicación del hospital dejando claro que su ubicación no será cercana a la mancha urbana esto debido al crecimiento que ha tenido la ciudad, será muy al norte o muy al sur.

“Basado en cuestiones de hospitales y derechohabiencia, y donde tenga favorecimiento del agua por que cuestiones técnicas se pueden atender en donde quiera, pero el del agua es difícil”, comentó. La ultima palabra la tendrá el IMSS con quienes se reunirán, cabe destacar que este proyecto ha sido pedido ante la alta demanda que tiene el hospital Morelos y la obra se pide desde hace varios años.