Aseguran dos tigres tras arresto de hombre con semilla de mariguana y balas en Nonoava

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con Ejército Mexicano detuvieron, a un masculino con cartuchos de arma de fuego de alto poder y semilla de mariguana, en cuya intervención aseguraron dos tigres de bengala.

La intervención policial y militar se llevó a cabo luego de un recorrido por la salida al poblado Humariza, municipio de Nonoava, en una calle aledaña a una huerta nogalera, en donde se observó la presencia de tres masculinos dos de ellos con armas largas.

El informe señala que los sujetos salieron huyendo, sin embargo, se le dio alcance a uno de ellos, quien arrojó al suelo una bolsa de plástico que contenía 41 cartuchos útiles calibres .223mm., siendo identificado como Jonathan V. C., de 20 años de edad.

Al inspeccionar el sitio de donde salieron las personas, encontraron un costal de polietileno que contenía 5.7 kilogramos de semilla de mariguana, asimismo, localizaron dos frascos grandes que contenían 3.5 kilos de mariguana.

En igual forma se encontraron diez cigarrillos de mariguana y 29 paquetes de papel para cigarros de sabores.

Los dos tigres de bengala de aproximadamente un año de edad, fueron localizados en un cuarto de adobe con puerta metálica.

El detenido, así como lo asegurado fueron trasladados a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlo a disposición del Ministerio Público que realizará las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).