A Maru la juzgan “en caliente” y con Rocha Moya piden pruebas: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda refrendó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el sentido de que, mientras a ella se le juzga sin prueba alguna, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya piden pruebas de las acusaciones que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos.

“¿Por qué para quien está imputado por el delito de narcotráfico, de estar coludido con delincuencia organizada desde el Gobierno Federal se solicitan pruebas y con quien ha entregado su vida a servir a los chihuahuenses y quien está comprometida con el combate a la delincuencia organizada, por qué se le cuestiona de esa manera y se le juzga como dicen por ahí en caliente, sin valorar ninguna prueba, ni respetar ningún procedimiento”.

Consideró que esa diferencia entre el trato que reciben dos mandatarios ha generado molestia entre la población chihuahuense quienes se han dado cuenta de que ante la posibilidad de que Estados Unidos reclame a una persona que está señalada por sus vínculos por la delincuencia organizada, lo que se pretenda escalar la tensión y agredir a una gobernadora que está cumpliendo con su trabajo.

“Maru Campos siempre tendrá mi respaldo, el de mi familia y creo que el de muchos chihuahuenses como se ha manifestado particularmente en redes sociales en los últimos días”.