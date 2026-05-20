Inaugura FCA-UACH trigésima novena edición del programa Desarrollo de Emprendedores

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, inauguró la trigésima novena edición del programa Desarrollo de Emprendedores, un espacio académico que reúne el talento, la creatividad y la visión empresarial de las y los estudiantes, quienes presentarán 80 proyectos dentro de su tradicional Feria Emprendedora.

Durante el acto protocolario, el rector de la UACH, maestro Luis Alfonso Rivera Campos, reconoció el trabajo de la comunidad docente que respalda y acompaña a las y los estudiantes en el desarrollo de cada proyecto, al destacar que este programa impulsa a la juventud universitaria a alcanzar sus sueños y transformar sus ideas en oportunidades reales de crecimiento profesional y empresarial.

Por su parte, la directora de la FCA, doctora Cristina Cabrera Ramos, señaló que esta experiencia representa una de las actividades más enriquecedoras para la formación integral del alumnado, ya que cada proyecto simboliza una oportunidad para innovar y contribuir al desarrollo económico y social del estado.

Asimismo, detalló que en esta edición 80 equipos presentarán sus proyectos y compartirán con la comunidad universitaria y el sector productivo, para fortalecer así la vinculación entre la academia y el entorno empresarial.

“Somos conscientes de la pasión y los retos que implica esta materia; sin embargo, estamos seguros de que han aprendido a disfrutar el proceso de preparación para su vida profesional futura”, añadió la directora ante estudiantes, docentes e invitados especiales.

Además, el subdirector de Economía Social del municipio, licenciado Omar Varela Estrada, destacó que este tipo de espacios permite a las y los jóvenes compartir ideas, desarrollar negocios y fortalecer el espíritu emprendedor, al afirmar que emprender significa hacer bien las cosas y apostar por el crecimiento colectivo.

Por su parte, el maestro Jesús García López, representante de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, expresó que actualmente la innovación y el talento joven son indispensables para la sociedad, ya que serán las nuevas generaciones quienes impulsen la creación de empleos y el crecimiento económico de la ciudad. Además, puntualizó que actividades como esta se convierten en un semillero de grandes productos chihuahuenses.

El programa Desarrollo de Emprendedores contempla la participación de estudiantes de distintas disciplinas, quienes durante dos días expondrán los proyectos trabajados a lo largo del semestre en la Feria Emprendedora FCA-UACH, consolidando un espacio para el intercambio de ideas, la innovación y el fortalecimiento de la cultura emprendedora universitaria.