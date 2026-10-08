Canacintra Parral invita a Expo Mantenimiento, Maquinaria y Minería 2026 este 15 y 16 de octubre

Canacintra Parral y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico presentaron los principales detalles de la 3.ª Expo Mantenimiento, Maquinaria y Minería 2026, ser este 15 y 16 de octubre en la Antigua Estación del Ferrocarril de Hidalgo del Parral y tendrá como eje el Encuentro de Negocios B2B.

Este es un encuentro orientado a fortalecer la vinculación empresarial, impulsar la proveeduría regional y generar oportunidades comerciales entre empresas proveedoras y compañías compradoras de los sectores industrial y minero.

Vania Yadira Reyes Ramírez, Presidenta de CANACINTRA Parral, destacó que la Expo busca acercar las capacidades de las empresas de la región a necesidades reales de compra, contratación y suministro, con el objetivo de que la exposición comercial se traduzca en reuniones de negocio, alianzas y nuevas oportunidades para proveedores locales y regionales.

El programa comenzará el jueves 15 de octubre con la exposición, recepción e inauguración oficial.

Ese mismo día se realizará el panel “Minería & Proveeduría: Conectando Oportunidades”, la conferencia “Proyecto Cordero”, a cargo del geólogo Bruno Ríos, y posteriormente el Cóctel y la entrega del Galardón Industrial. El viernes 16 continuará la exposición, el Encuentro de Negocios B2B, una Jornada de Reclutamiento y la clausura del evento a las 14:30 horas.

“Uno de los componentes centrales será el Encuentro de Negocios B2B, porque permite sentar en un mismo espacio a proveedores y empresas compradoras. Queremos que las compañías conozcan de primera mano las capacidades, productos y servicios que existen en la región y que de ahí puedan surgir oportunidades comerciales concretas”, señaló Reyes Ramírez.

El Encuentro de Negocios B2B se desarrollará el viernes 16 de octubre a partir de las 10:30 horas.

Entre las empresas compradoras contempladas se encuentran Minera Frisco, San Julián, Mynotauro, Transformaciones y Servicios Metalúrgicos, Grupo México, Discovery Cordero, First Majestic, Virgo, SER, Silverco Mining, Mamipa y Grupo Coanzamex.

Reyes Ramírez subrayó que la Expo convoca a empresas de minería, construcción, metalmecánica, servicios industriales, mantenimiento y maquinaria pesada, y que la participación de patrocinadores, empresas compradoras e instituciones amplía el alcance del encuentro y fortalece la actividad económica regional.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. El Gobierno del Estado realizó una aportación económica para apoyar su realización, fortaleciendo la colaboración institucional orientada al desarrollo económico y a la vinculación empresarial.

La 3.ª Expo Mantenimiento, Maquinaria y Minería 2026 se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre en la Antigua Estación del Ferrocarril (Parque La Estación), en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Esta año 15 empresas compradoras y más de 50 participantes del sur del estado de Chihuahua así como del estado de Durango.