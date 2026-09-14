Canacintra Nacional pide que el Paquete Económico 2027 impulse inversión y competitividad industrial

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal por mantener la estabilidad macroeconómica en el Paquete Económico 2027, pero advirtió que esa estabilidad debe traducirse en inversión, productividad, empleo y mejores condiciones para que las empresas puedan crecer. _La industria nacional requiere certidumbre, inversión y condiciones que fortalezcan su competitividad.docx (2).pdf

El organismo consideró positivo que la inversión física proyectada alcance 1.04 billones de pesos, con un crecimiento real de 3.4%, particularmente en infraestructura, comunicaciones, transportes, salud, vivienda y proyectos ferroviarios. CANACINTRA señaló que este gasto puede convertirse en una oportunidad para incorporar a más empresas mexicanas, especialmente MiPyMEs, a las cadenas de proveeduría. _La industria nacional requiere certidumbre, inversión y condiciones que fortalezcan su competitividad.docx (2).pdf

Sin embargo, la Cámara alertó sobre disposiciones fiscales y financieras que podrían limitar la capacidad de inversión de las empresas. Entre ellas mencionó la reducción del límite para la deducción de intereses netos, de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada, así como cambios en deducciones y amortización de pérdidas. _La industria nacional requiere certidumbre, inversión y condiciones que fortalezcan su competitividad.docx (2).pdf

CANACINTRA también llamó a cuidar que el fortalecimiento de la recaudación no desincentive la formalidad ni la expansión empresarial. Su postura es que una política fiscal competitiva debe premiar la inversión productiva, la innovación, la generación de empleo y la reinversión. _La industria nacional requiere certidumbre, inversión y condiciones que fortalezcan su competitividad.docx (2).pdf

En materia cambiaria, el organismo evitó fijar una postura sobre un nivel ideal del peso frente al dólar y planteó que la prioridad debe ser fortalecer las condiciones estructurales de la industria para competir con eficiencia, calidad e innovación, independientemente de las variaciones del tipo de cambio.

Finalmente, CANACINTRA pidió que la inversión pública deje capacidades productivas permanentes en el país y que exista una visión de largo plazo en infraestructura, energía, transporte, agua y conectividad. Para el organismo, la certidumbre en estos rubros será clave para que el sector privado pueda tomar decisiones de inversión con mayor confianza.