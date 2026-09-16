Meghan Markle celebra el cumpleaños del príncipe Harry mostrando las fotos más tiernas de su faceta como padre

El Duque de Sussex cumplió hoy 42 años y su esposa le dedicó unas lindas palabras, además abrió su álbum familiar

Meghan Markle y el príncipe Harry viven una nueva vida como como pareja y familia, pues hace menos de un mes se mudaron junto a sus dos hijos al Reino Unido luego de seis años en California. Tras iniciar esta etapa, de la cual ya se ha compartido el primer vistazo, el hijo menor del rey Carlos III ha celebrado su cumpleaños, una ocasión que no ha pasado desapercibida para su enamorada esposa. A través de sus redes sociales, la Duquesa de Sussex ha compartido un sentido mensaje dedicado a su marido, así como entrañables fotos familiares de él en su faceta de padre.

Meghan Markle le dedicó una linda felicitación de cumpleaños al príncipe Harry.

Este 15 de septiembre, Meghan tomó su cuenta de Instagram para rendir homenaje al amor de su vida con motivo de su cumpleaños número 42. “Él es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió la fundadora de As Ever, agregando además un emoji de corazón.