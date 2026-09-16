Aaron Judge conecta jonrón de tres carreras y Yanquis avanzan a postemporada

Aaron Judge conectó un jonrón de tres carreras que coronó una octava entrada de seis carreras, y los Yanquis de Nueva York vencieron a los Mellizos de Minnesota 8-3 el lunes en una noche en la que aseguraron su 61.ª clasificación a la postemporada y la novena en 10 temporadas.

Judge llevaba 3 hits en 20 turnos al bate con 11 ponches desde que regresó la semana pasada tras perderse 84 partidos por una fractura de costilla. Judge conectó un lanzamiento cortado de AJ Minter a 415 pies de distancia, aterrizando en el segundo piso del jardín izquierdo para su 18.º jonrón de la temporada, el primero desde el 24 de mayo.

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Su batazo se produjo pocos minutos antes de que Detroit venciera a Toronto, asegurando así la clasificación de los Yanquis para los playoffs.

Nueva York (87-63) ha ganado seis de sus últimos siete partidos y ha alcanzado un récord de 24 juegos por encima de .500, el mejor de la temporada. Los Yanquis están a 3 1/2 juegos del líder de la División Este de la Liga Americana, Tampa Bay (90-59).

Josh Bell conectó un jonrón contra Tim Hill (5-2) y Emmanuel Rodríguez bateó un triple de dos carreras para los Twins, que han perdido ocho de sus últimos once partidos mientras se alejan de la lucha por la postemporada.

José Caballero conectó un jonrón que puso a su equipo al frente en la tercera entrada y un sencillo ante Andrew Morris (4-8) que empató el marcador en la octava. Ben Rice añadió un sencillo de dos carreras y, tras un sencillo al cuadro de Cody Bellinger, Judge provocó un estruendoso rugido de la numerosa afición de los Yanquis con su potente batazo.

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Austin Wells conectó un jonrón en la novena entrada. John Schreiber se adjudicó su segundo salvamento con 1 1/3 entradas sin permitir hits.

En su segunda apertura más larga desde que fue adquirido de Baltimore el 1 de agosto, Dean Kremer de Minnesota permitió dos hits y ponchó a cinco en 5 2/3 entradas. El abridor de Nueva York, Will Warren, permitió cinco hits y ponchó a seis en 5 2/3 entradas en su cuarta salida sólida consecutiva (tercera como abridor).