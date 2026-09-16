Bares con alta afluencia; banderitas y cantaritos de tequila lo más vendido

El día mas mexicano representa un incremento en ventas para el sexto de alcoholes, restaurante bares a tope el principal consumo son las Banderitas de tequila.

Con la mayoría de las mesa llenas y un ambiente de fiesta en la calle Victoria, ciudadanos pasan un momento patrio con la espera del concierto de Ramón Ayala.

La bebida más pedida es la banderita de tequila la cual consiste en shots de tequiña destilado, shot de sangría y shot de tequila con jarabe de limon.

Seguida de esta el cantarito escarchado el cual consta de tequila de preferencia y toronja, seguido de esta la cerveza.