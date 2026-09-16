Detienen a comisario de Xaltianguis por homicidio de elemento de la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de la localidad de Xaltianguis, Guerrero, presuntamente implicado en el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional y tres personas más, ocurrido el pasado 5 de septiembre en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

Derivado de los trabajos de investigación, personal de la Guardia Nacional y de la Defensa, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, cumplimentó la orden de aprehensión contra el funcionario público.

La Defensa informó que la aprehensión de Sánchez Sandoval se llevó a cabo con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. Señaló que, tras su captura, el imputado será puesto a disposición del juez de Control que lo requiere, a efecto de que la autoridad judicial determine su situación jurídica conforme a derecho.

Guardia Nacional desplegó operativo tras homicidio de elemento

La semana pasada, la Defensa confirmó el asesinato en Guerrero del soldado de la Guardia Nacional de nombre Eduardo, quien, antes de ser ejecutado, apareció en un video atribuido al crimen organizado en el que reveló información sobre operativos de seguridad en el estado y señaló presuntos nexos de sus superiores con la delincuencia.

En aquella ocasión, la Defensa enmarcó el asesinato en las “importantes afectaciones” que las fuerzas de seguridad han causado a grupos criminales que operan en Guerrero, entre ellos Los Tlacos, Los Rusos y Los Ardillos. Señaló que, tras los hechos, desplegó a cientos de efectivos en el municipio de Juan R. Escudero para reforzar la seguridad y aseguró que investigaría las declaraciones hechas por el soldado antes de su muerte.

En el video, el soldado se identificó por su nombre completo, Eduardo B. P., de la 37/a Coordinación de Iguala, y afirmó que su función era como elemento de investigación para vigilar las actividades del grupo delincuencial Los Ardillos y que sus mandos supuestamente reciben órdenes de Los Tlacos.

Sin embargo, la Defensa Nacional afirmó que “durante esta administración, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal han intensificado de manera coordinada las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial, obteniendo importantes resultados sin distinción alguna contra las organizaciones delictivas con presencia en el estado de Guerrero, entre ellas las denominadas ‘Los Tlacos’, ‘Los Rusos’ y ‘Los Ardillos’”.

Por el asesinato del uniformado fueron desplegados en la región 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos, lo que dio como resultado la detención de 16 presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, entre los que destaca su operador financiero, así como el aseguramiento de 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina (cristal), 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

Incluso, esta semana, 15 de los detenidos de dicho grupo delictivo fueron vinculados a proceso por su posible participación en los delitos de acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.