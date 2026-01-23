Camioneta sale del camino y vuelca en la Silvestre Terrazas; un lesionado

La noche de este viernes se registró un accidente vial sobre la carretera Silvestre Terrazas, casi en el entronque hacia la presa Chihuahua, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control y saliera del camino.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta cerrada Chevrolet Tornado circulaba en sentido de Cuauhtémoc a Chihuahua cuando, por causas aún no determinadas, abandonó la carpeta asfáltica y terminó volcado sobre su costado izquierdo.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el reporte correspondiente, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Autoridades informaron que no se vieron involucrados otros vehículos en el percance.