Cámara de Diputados prevé discutir la Ley de Ingresos a más tardar el 15 de octubre: Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que la Comisión de Hacienda y Crédito Público ya se encuentra en sesión permanente y es probable que el lunes, 12 de octubre, se tengan en comisiones los dictámenes de la Ley de Ingresos, Ley de Derechos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En entrevista a representantes de medios de comunicación, el legislador expuso que, si este fuera el caso, se estaría discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados, entre el 13 y el 15 de octubre, y “probablemente ya votemos la Ley de Ingresos”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena recordó que el plazo para la aprobación de estas leyes es hasta el 20 de octubre; sin embargo, agregó, “queremos sacarlo hasta el 15 octubre, toda vez que ese es un acuerdo”.

Afirmó que el propósito de este acuerdo es “otorgarle tranquilidad a la nación, seguridad y estabilidad económica, así como un buen mensaje a los mercados financieros”.

Por otra parte, el diputado Ricardo Monreal expuso que mañana a las 10:00 horas, en el Pleno, se celebrará la sesión solemne para conmemorar el centenario del periódico Ovaciones y reconocer la trayectoria y aportación de este medio de comunicación al periodismo mexicano.