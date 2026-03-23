Cámara de Diputados estará atenta a recibir minuta de reforma electoral: Kenia López Rabadán

Al reiterar que en la dictaminación de la reforma electoral no habrá fast track y se respetará el reglamento, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la Cámara de Diputados se mantendrá atenta para recibir de la colegisladora la minuta en esta materia.

“Siempre hay tiempo para hacer una reforma electoral que beneficie a la ciudadanía. Nunca habrá tiempo para una reforma electoral que lastime a la democracia”, señaló.

En entrevista con reporteros de la fuente legislativa, López Rabadán celebró la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de abrir el 100 por ciento de las candidaturas a los ciudadanos.

“Todas las candidaturas se ofrecen a la ciudadanía para que las y los mejores ocupen al PAN como vehículo para acceder a los espacios públicos, a los espacios de poder y a la toma de decisiones que contribuyan a tener una mejor nación”, resaltó.

Es, dijo, una decisión histórica que permite a las y los mexicanos de bien, de trabajo y honestos que quieren cambiar a este país, ocupar espacios en el Congreso federal y los congresos locales, así como en alcaldías y gubernaturas.

“A mí me parece una gran definición porque necesitamos volver a conquistar los corazones de millones de mexicanos, porque el país necesita que haya contrapesos y necesita un Congreso, alcaldías y gubernaturas en donde haya representación plural. Y ya vemos que la pluralidad le hace bien a las naciones”, abundó.

Subrayó que, si hay una persona que quiera defender a la patria, a la familia y a las libertades, cuenta con el PAN para mejorar las condiciones de seguridad, salud y educación en el país.

La diputada presidenta informó que esta semana la Cámara de Diputados sesionará tres días para abordar diversos temas en materia de pensiones, créditos fiscales, inversión en infraestructura, cultura, vivienda y el juicio contencioso administrativo, entre otros.