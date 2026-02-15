Caín Velásquez queda en libertad condicional tras casi un año en prisión

A casi un año de su encarcelamiento, este domingo circulan imágenes del mexicano y ex campeón de peso pesado de la UFC, Caín Velásquez, en libertad reuniéndose con su familia, que le esperaban con mariachi para celebrar el emotivo reencuentro.

El peleador de 43 años fue puesto en libertad condicional el domingo tras prácticamente 11 meses en el Centro de Entrenamiento Correccional de Soledad, California, aunque hasta el momento no hay mayores detalles.

Poco después de su liberación también aparecieron fotografías y vídeos de Caín Velásquez reuniéndose con su familia. Incluso, el “Mariachi Jalisciense” subió imágenes posando con el ex campeón de la UFC tras interpretarle algunas canciones en su regreso a casa.

¿Qué hizo Caín Velásquez? ¿Por qué estaba preso?

La libertad condicional marca el fin de una larga batalla legal penal para Velásquez, quien fue arrestado en 2022 tras perseguir y disparar contra un auto en el que viajaba Harry Goularte, un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo pequeño en una guardería.

El mexicano persiguió a Goularte y a su familia por las calles de Santa Clara, California, mientras disparaba una pistola. Una bala de Velásquez impactó al padrastro de Goularte, Paul Bender, causándole lesiones no mortales.

Tras un proceso tortuoso que incluyó periodos de arresto domiciliario y múltiples audiencias, en marzo de 2025 Cain Velásquez llegó a un acuerdo con la fiscalía tras declararse culpable de los cargos reducidos.

El juez le impuso una pena de cinco años de prisión seguida de cuatro años de libertad condicional supervisada. Gracias a los créditos por el tiempo ya cumplido y su comportamiento ejemplar, la fecha de salida se ajustó para este domingo, permitiendo que Caín Velásquez regresara con su familia.

Goularte aún se encuentra en proceso judicial por un delito grave de actos lascivos con una menor. Está en libertad bajo fianza, se ha declarado inocente y está a la espera de juicio. También hay demandas civiles en curso en ambos sentidos.

Desde entonces, Velásquez se disculpó por sus acciones, diciendo que está en paz y que no desea daño a nadie, ni siquiera a Goularte.

Con información de FoxSports