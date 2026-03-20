Cae hombre desde azotea en la colonia El Palomar; resulta con lesiones de consideración

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de caer desde la azotea de un tercer piso y quedar sobre el techo del primer nivel de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Varsovia y 12, en la colonia El Palomar.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el individuo se encontraba en la parte alta del inmueble y, por causas aún no determinadas, perdió el equilibrio y cayó varios metros, lo que movilizó a cuerpos de emergencia tras el reporte realizado al sistema de emergencias.

Al lugar arribaron paramédicos de URGE, así como elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para descender al lesionado de manera segura. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras autoridades tomaron nota de lo sucedido.