Buscan frenar homicidios con nuevos expedientes y operativos conjuntos: Julio Salas

Ante el registro de 22 homicidios en lo que va de agosto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal prepara una nueva estrategia de coordinación con la Fiscalía General del Estado para presentar expedientes relacionados con hechos violentos y buscar que se concreten cateos y detenciones.

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, informó que sostuvo una conversación con el alcalde Marco Bonilla, quien le instruyó preparar nuevamente información para llevarla ante la autoridad investigadora y dar seguimiento a casos que pudieran derivar en acciones operativas.

Salas González adelantó que el próximo lunes sostendrá una reunión con personal de la Agencia Estatal de Investigación y buscará también un encuentro con el fiscal para colocar nuevamente cinco expedientes sobre la mesa.

“Vamos a poner cinco expedientes en la mesa de propuesta y que ellos nos ayuden y nosotros también a ellos a poder resolverlo”, explicó.

El jefe de la Policía Municipal recordó que una dinámica similar se realizó semanas atrás, cuando se compartieron cinco expedientes con la Agencia Estatal de Investigación, lo que permitió generar acciones concretas contra personas presuntamente relacionadas con homicidios.

De acuerdo con Salas González, aquella coordinación permitió realizar cateos, concretar detenciones y asegurar vehículos que presuntamente fueron utilizados en hechos violentos.

“Funcionó mucho la vez pasada; tuvimos cateos, tuvimos detenciones, tuvimos aseguramiento de vehículos que participaron en homicidios”, señaló.

El funcionario reconoció que, aunque actualmente existe un margen favorable en comparación con el mes anterior y también en el acumulado anual, la tendencia deberá sostenerse mediante una combinación de acciones preventivas y labores de investigación.

Subrayó que la estrategia no puede limitarse a la presencia policial en las calles, sino que requiere fortalecer el intercambio de información con las autoridades encargadas de investigar los delitos y ejecutar las órdenes correspondientes.

Salas González indicó que el objetivo es continuar trabajando de manera coordinada para identificar a quienes pudieran estar relacionados con los homicidios y llevar a cabo acciones que permitan reducir la incidencia delictiva en la capital.

La instrucción, dijo, es mantener esta dinámica de trabajo y aprovechar la información que genera la Policía Municipal para fortalecer las investigaciones de la Fiscalía.

El director de Seguridad Pública Municipal consideró que este tipo de acciones conjuntas pueden contribuir a “destensar” el escenario de homicidios en Chihuahua capital, al combinar prevención, inteligencia policial e investigación ministerial.