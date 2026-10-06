Busca René Chavira cerrar administración con obras concluidas y finanzas ordenadas

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, señaló que uno de los principales retos para el cierre de la administración será concluir los proyectos que actualmente se encuentran en marcha y mantener las finanzas municipales ordenadas, además de preparar el paquete económico para 2027.

Entre las obras prioritarias mencionó el Centro de Bienestar Animal, cuya construcción ya inició y que contempla una veterinaria pública, así como un espacio para adopción, resguardo y protección de animales. De acuerdo con el alcalde, se prevé que el proyecto pueda quedar concluido hacia finales de año o, a más tardar, durante enero.

Otro de los proyectos que deberán concretarse es la nueva Comandancia Oriente, instalación que permitirá contar con presencia física permanente de la Policía Municipal en esa zona de la ciudad. Chavira Venzor indicó que la obra tiene como fecha prevista de entrega diciembre.

Asimismo, destacó los avances en la construcción de la gaza que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud, proyecto que se contempla concluir entre marzo y abril de 2027. Explicó que actualmente las piezas que conformarán la estructura ya se encuentran listas y el siguiente paso será su colocación, para posteriormente realizar la superficie de rodamiento por donde circularán los vehículos en dirección norte hacia el periférico.

En materia administrativa, señaló que otro de los trabajos prioritarios será la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2027, instrumentos que contemplarán tanto las obras que están por concluir como los nuevos proyectos que deberán ejecutarse durante el próximo año.

“Esos son los principales, digamos, más puntuales”, expresó el alcalde, quien subrayó que el objetivo hacia el cierre de la administración será dar continuidad al trabajo realizado por Marco Bonilla y entregar los proyectos pendientes.

“Es dar buenas cuentas, continuar con el gran trabajo que hizo Marco Bonilla, entregar la obra, entregar la casa ordenada, la casa sin ningún pendiente y terminar básicamente los proyectos que traemos”, afirmó Chavira Venzor.