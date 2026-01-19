Buena relación con Godoy, apostamos por reunión provechosa: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno mencionó que mañana marte acompañará a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a la reunión que sostendrá en Ciudad de México con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Expresó que Chihuahua mantiene una buena relación tanto con Ernestina Godoy como con la Delegación de la FGR en Chihuahua y en ese sentido, se espera que la reunión sea de gran provecho para Chihuahua.

El secretario adelantó que entre los temas que se abordarán está el de la coordinación entre autoridades, así como el plantear la situación general que se vive en la entidad.

“Esperemos estamos apostando para que sea una reunión bastante provechosa. Vamos a hablar de coordinación, seguramente la gobernadora le va a plantear cuál es la situación general en el Estado, los temas en los cuales nos hemos podido coordinar con Fiscalía General de República en la delegación Chihuahua y seguramente saldrán algunos temas en particular”.