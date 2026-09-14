“Buen drenaje, mejor ciudad”: Alma Portillo exige al Gobierno de Parral atender sistema pluvial

La diputada local Alma Portillo reiteró su exigencia al Gobierno Municipal de Parral para que atienda de manera inmediata las deficiencias del sistema de drenaje pluvial de la ciudad, al advertir que su deterioro pone en riesgo el patrimonio, la movilidad y la salud de las familias parralenses.

Portillo Lerma señaló que durante cada temporada de lluvias se repite una situación que no debe normalizarse: calles convertidas en caos, viviendas y bienes afectados por las inundaciones y acumulaciones de agua que generan focos de infección, particularmente preocupantes para niñas y niños.

“Nuestro Parral no merece abandono. Es criminal que cada temporada de lluvia haya familias que pierdan su patrimonio por un problema que puede y debe atenderse. Un buen drenaje significa una mejor ciudad y, sobre todo, mayor seguridad y tranquilidad para nuestra gente”, expresó.

La legisladora parralense recordó que, como parte de la lucha que ha encabezado para mejorar los servicios públicos y atender los problemas relacionados con el agua en Parral, logró que el Congreso del Estado exigiera formalmente al Gobierno Municipal reparar y mejorar el sistema de drenaje pluvial de la ciudad.

Sin embargo, sostuvo que el exhorto del Congreso no debe quedarse en el papel, por lo que llamó a las autoridades municipales a responder con acciones y resultados concretos.

“Ya logramos que desde el Congreso se haga una exigencia formal; ahora corresponde al Municipio cumplir. Vamos a seguir presionando y levantando la voz hasta que las familias de Parral tengan los servicios públicos que merecen”, afirmó.

Finalmente, Alma Portillo hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la exigencia y mantener visible el problema, al señalar que garantizar infraestructura pluvial adecuada no es un lujo ni una cuestión partidista, sino una responsabilidad elemental de cualquier gobierno.

“Parral necesita soluciones, no pretextos. Vamos a seguir defendiendo el derecho de nuestra gente a vivir en una ciudad segura, funcional y con servicios públicos dignos”, concluyó.