Brindó TSJ más de 70 mil asesorías jurídicas gratuitas en el estado

Chihuahua,Chih.- En el marco del Día del Defensor Público, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua destaca la atención brindada a la población chihuahuense a través del servicio de defensoría pública, mediante el cual se han representado más de 60 mil asuntos en las distintas materias, con una mayor concentración en las áreas penal y familiar, así como la realización de más de 70 mil asesorías jurídicas gratuitas en estado.

Estas cifras reflejan el compromiso permanente de garantizar que toda persona tenga acceso a una representación legal digna y efectiva, particularmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren orientación y acompañamiento para hacer valer sus derechos.

La defensa pública constituye un servicio esencial que permite a la ciudadanía acceder a la justicia en materias penal, familiar, civil, mercantil, laboral y de justicia para adolescentes, eliminando barreras económicas y acercando la atención jurídica a quienes más lo necesitan en las diferentes regiones del estado.

Además de la representación en los procesos judiciales, las y los defensores públicos brindan asesoría clara y accesible, explicando cada etapa de los procedimientos y ofreciendo un trato cercano y sensible, lo que genera confianza y certeza en las personas usuarias. Esta labor es especialmente significativa en la atención a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y familias que enfrentan conflictos legales que impactan directamente en su vida cotidiana.

A través de este servicio, el Poder Judicial refrenda su compromiso con una justicia cercana a la gente, que escucha, orienta y acompaña, y que trabaja para que ninguna persona enfrente sola un proceso legal.

En esta fecha conmemorativa, se reconoce la vocación, profesionalismo y sentido humano de quienes integran la defensa pública, cuya labor diaria fortalece el acceso a la justicia y contribuye al bienestar de las familias chihuahuenses