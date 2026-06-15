EU recauda 23,000 millones de dólares con aranceles a México



Las exportaciones mexicanas en Estados Unidos generaron 22,988 millones de dólares por concepto de aranceles en las aduanas de Estados Unidos en los últimos 12 meses concluidos en abril de 2026, según el Senado estadounidense.

Este monto solo fue superado por las exportaciones chinas, con quien Estados Unidos libra una guerra comercial y cuyos pagos sumaron 86,570 millones de dólares.

Durante ese periodo, las aduanas estadounidenses cobraron un arancel promedio de 4.19% a México y de 34.70% a China.

Desde el inicio de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump ha incrementado los aranceles a las importaciones estadounidenses originarias de los más de 200 socios comerciales de su país.

Entre los 10 socios con los que obtuvo más recaudación, Canadá y Taiwán tuvieron las menores tasas arancelarias promedio. Canadá erogó 12,470 millones de dólares, con una tasa de 3.37%; mientras que Taiwán desembolsó 7,630 millones de dólares, con una tarifa de 3.19 por ciento.

Con ese marco referencial arancelario, este lunes iniciará la segunda ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre la revisión del tratado comercial de América del Norte (T-MEC) en la ciudad de Washington, hasta el 18 de junio, y se centrará en las réplicas y planteamientos de México. En la anterior ronda, Estados Unidos fijó posiciones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero, aluminio y la seguridad económica de la región.

Canadá ha estado ausente de estas negociaciones. En Dublín, Irlanda, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró este sábado que no cree que la Administración Trump se interese en realizar grandes cambios al T-MEC. “Estados Unidos ha sido claro. No quieren cambiar la estructura fundamental del pacto”, dijo.

Las importaciones estadounidenses provenientes de México están sujetas a un arancel de 10% impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, vigente a partir del 24 de febrero de 2026 por un período máximo de 150 días, con excepciones para los bienes que cumplen con los requisitos de las reglas de origen del T-MEC y se acogen a ellos.

Ciertas importaciones estadounidenses procedentes de México también están sujetas a aranceles variables en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, incluidas las importaciones de automóviles y autopartes, acero, aluminio y cobre.

En febrero de 2026, la Administración Trump inició dos investigaciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre el exceso de capacidad industrial y la prohibición de las importaciones de bienes elaborados con trabajo forzoso, lo que podría resultar en aranceles adicionales a las importaciones procedentes de México y otras naciones.

Restricciones desde el 2017

Desde 2017, el gobierno estadounidense ha intensificado el uso de aranceles, controles de exportación y otras herramientas para abordar las prácticas que considera preocupantes de la República Popular China, promover y proteger la competitividad de Estados Unidos frente a China y reducir la dependencia comercial de Estados Unidos respecto a China.

Además, las aduanas estadounidenses cobraron a Vietnam una tasa media de 10.18% y un total de 22,410 millones de dólares; a Japón una tarifa de 13.75% y un monto de 13,750 millones, y a Alemania un impuesto a la importación de 10.61% y una cantidad de 15,660 millones de dólares.

Como ha informado el gobierno de Estados Unidos, la investigación bajo la Sección 301 de USTR está relacionada con una estrategia para sustituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte y que llegaron a ser de 25%) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio).

Otros cobros arancelarios destacados en Estados Unidos fueron a Corea del Sur (13,920 millones de dólares y una tasa promedio de 10.69%), India (12,980 millones, 13.26%) y Tailandia (8,540 millones, 7.77 por ciento).

Los aranceles generan ingresos fiscales para el gobierno estadounidense, ofrecen protección temporal a industrias estratégicas e incentivan la relocalización de ciertas inversiones productivas. Sin embargo, también elevan los costos para consumidores y fabricantes, reducen la competitividad de sectores dependientes de insumos importados, aumentan el riesgo de represalias comerciales y merman el poder blando de Estados Unidos.