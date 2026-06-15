Ataques rusos en Ucrania dejan nueve muertos y dañan la histórica catedral de la Dormición en Kiev

Al menos nueve personas murieron este lunes tras una nueva oleada de ataques lanzados por Rusia contra Kiev y otras ciudades de Ucrania, informaron autoridades ucranianas, que además denunciaron daños y un incendio en la histórica catedral de la Dormición, ubicada en el monasterio de las Cuevas de Kiev, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

🇺🇦🇷🇺 | Un misil ruso impactó contra el histórico monasterio de la Kiev Pechersk Lavra, provocando un grave incendio en el techo de la Catedral de la Dormición, uno de los santuarios más sagrados del cristianismo ortodoxo. pic.twitter.com/DvScLWqBF1 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 15, 2026

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, informó que cuatro personas fallecieron en la capital y que los ataques provocaron daños de diversa magnitud en 40 puntos de la ciudad. Entre los heridos hay dos menores de cinco y seis años.

Por su parte, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, señaló que otros cinco trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias murieron mientras combatían un incendio provocado por los bombardeos rusos. Además, cinco rescatistas resultaron heridos.

Las autoridades ucranianas reportaron un incendio en la catedral de la Dormición, uno de los principales templos del monasterio de las Cuevas de Kiev. El Servicio Estatal de Emergencias indicó que las llamas afectaron alrededor de 800 metros cuadrados del techo del inmueble. También se registró otro incendio en el Museo Nacional de Arte y Cultura Mistetskyi Arsenal, con una superficie afectada de mil metros cuadrados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que el ataque contra la catedral constituye “uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

“Es una iglesia cuya historia data del siglo XI”, señaló el mandatario, quien agregó que los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego en el techo del complejo religioso.

Zelenski informó además que Rusia lanzó más de 60 misiles contra Kiev, como parte de un ataque que incluyó alrededor de 70 misiles dirigidos contra territorio ucraniano. También denunció que fuerzas rusas realizaron ataques consecutivos contra rescatistas en Járkov mientras atendían un incendio previo en una instalación industrial.

“Así es como Rusia demuestra al mundo su intención de continuar la guerra. Es fundamental que los países del G7, reunidos para su cumbre, respondan con contundencia y de forma decisiva”, declaró.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que durante la noche Rusia lanzó 70 misiles y 611 drones. Según el balance oficial, las defensas antiaéreas interceptaron 50 misiles y 582 drones, aunque se registraron impactos en 42 puntos del país.

Entre los proyectiles derribados figuran cinco misiles antibuque Zircon, 15 misiles balísticos Iskander y 30 misiles de crucero Kh-101, de acuerdo con la misma fuente.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, responsabilizó directamente a Moscú por los daños en el monasterio de las Cuevas de Kiev y aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, “puso para siempre su nombre en la lista de los peores bárbaros de la historia”.

Sibiga calificó el monasterio como “uno de los lugares más sagrados de la cristiandad” y anunció que Ucrania impulsará procedimientos ante organismos internacionales para exigir respuestas a lo que describió como una “barbarie estatal”.

Asimismo, sostuvo que Kiev espera “reacciones firmes por parte de las instituciones y capitales internacionales”.

Las críticas también provinieron de representantes de la Iglesia ortodoxa ucraniana. Epifanio, metropolitano de Kiev y toda Ucrania, afirmó que “como consecuencia del bombardeo ruso”, ardió el techo de “uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano” y pidió oraciones para preservar el santuario.

Por su parte, el obispo Avraami, responsable del monasterio de las Cuevas de Kiev, señaló que la ciudad sufrió “uno de los ataques más graves de los últimos tiempos” y explicó que las primeras acciones se enfocaron en evacuar reliquias y objetos litúrgicos para protegerlos de posibles daños.

El religioso indicó que los bienes resguardados poseen valor “no solo eclesiástico, sino también nacional y universal”, y añadió que continúan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.

El Ministerio de Defensa de Rusia negó haber atacado la catedral de la Dormición y sostuvo que el incendio fue provocado por el impacto de un misil disparado por un sistema de defensa antiaérea estadounidense Patriot operado por Ucrania.

“Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no planifican ni ejecutan ataques contra infraestructuras civiles”, afirmó la dependencia rusa.

Según Moscú, el complejo religioso habría sido alcanzado por un misil Patriot y una posible causa del incidente sería que algunos de esos proyectiles transferidos por países occidentales a Ucrania estaban caducados.

Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso había confirmado un “ataque masivo” con armas de precisión y largo alcance contra Kiev, Járkov y la región de Dnipropetrovsk, el cual describió como una respuesta a “los ataques terroristas del régimen de Kiev”.

La cartera señaló que los objetivos eran instalaciones de la industria de defensa, bases aéreas militares y centros logísticos ucranianos, y aseguró que “todos los objetos señalados fueron alcanzados”.

Rusia también informó que durante la noche derribó 123 drones ucranianos sobre varias regiones del país, incluidas Moscú, Bélgorod, Briansk, Kursk y Rostov, además de zonas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.