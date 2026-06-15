La historia detrás del pato que se convirtió en sensación del Mundial 2026

Merlín, un pato doméstico, se catapultó a la fama internacional al participar en los festejos por la victoria inicial de México frente a Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa del Mundo. En medio de la euforia colectiva, el ave, luciendo calcetines y la camiseta de la selección mexicana, se abrió paso entre una multitud de aficionados en la Ciudad de México. Numerosos asistentes captaron la escena con sus teléfonos, lo que rápidamente convirtió a Merlín en un fenómeno en Internet.

Karla Ivette, su dueña, reveló a ESPN que el nombre fue elegido por la familia debido a la “magia” que perciben en el animal, disipando cualquier especulación sobre su origen como inteligencia artificial. El pato llegó a la familia como consuelo para su hijo, tras el fallecimiento por envenenamiento de una pata anterior llamada ‘Waffle’, que ya gozaba de cierta notoriedad. Anteriormente, Bruna, otra de sus patas, también había captado miradas por pasear con calzado y seguir a sus dueños mientras vendían bebidas en el centro de la capital.

🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Todos los fines de semana, Merlín acompaña a Karla y a su hijo en la venta de aguas y refrescos por las calles del centro histórico de la capital mexicana. “Lo domestiqué, le enseñé a seguirnos, primero con arnés, para que aprendiera a estar aquí. Le tenía miedo a la gente, a las avenidas, al ruido; después se fue acostumbrando y le quitamos el arnés”, relató Karla.

A sus 2 años, Merlín disfruta de un régimen alimenticio específico para patos, complementado con frutas y verduras, e incluso un taco de carnitas semanal. Además, goza del cariño que recibe de clientes y comerciantes del centro, quienes le regalan calcetines para proteger sus patas.

Después de que la popularidad del ‘Pato Mundialista’ trascendiera fronteras la familia ha recibido ofertas para adquirirlo, pero rechazan tajantemente venderlo. “Nos han dicho que cuánto por el pato; les he dicho que no, porque es el patrón del negocio, no se puede vender, es parte de nuestra familia”, asegura su dueña.