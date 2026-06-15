Prevén lunes con lluvias en territorio estatal y una temperatura máxima de 28°C en la ciudad de Chihuahua

una circulación anticiclónica en niveles altos atmósfera sobre la Mesa del Norte, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, junto con un frente frío (fuera de temporada) que se aproximará a la frontera norte de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noreste, norte, noroeste y occidente del país.

Por la mañana se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en sierras de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el norte y este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí. Durante la tarde, se pronostican lluvias puntuales intensas en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte); lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (este y suroeste), Durango, San Luis Potosí (norte) y Zacatecas (norte); así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Coahuila y Nuevo León.