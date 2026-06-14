Apoya Estado a más negocios de Aldama con créditos para impulsar su crecimiento

Como parte de las acciones para fortalecer a los emprendedores de distintas regiones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó nuevos créditos a propietarios de pequeños negocios del municipio de Aldama.

La inversión total para estos apoyos es de 223 mil pesos, con aportaciones de la dependencia y del Ayuntamiento, y fue administrada por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech).

La entrega de cheques realizó a través del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), en beneficio directo de seis proyectos productivos.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que este respaldo contribuirá al crecimiento de los negocios, ya que posibilitará a los propietarios la adquisición de materia prima, insumos, utensilios, herramientas, maquinaria, equipamiento y otros activos.

Detalló que entre los emprendimientos se encuentran una tienda de abarrotes, locales de venta de alimentos como carnitas, tacos de pescado y mariscos, además de un gimnasio, una tienda de artículos deportivos y un spa.

Loera explicó que los créditos cuentan con plazos de pago accesibles y con tasas de interés preferenciales, con el propósito de facilitar financiamiento para personas que difícilmente podrían acceder a este tipo de apoyos a través de instituciones financieras convencionales.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo económico de las familias chihuahuenses en todas las regiones de la entidad, mediante programas y esquemas que fortalezcan sus oportunidades de crecimiento.