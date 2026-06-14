¡Que no se te pase tu entrega del PAAM! Conoce los horarios correspondientes del 15 al 19 de junio

*_H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de junio de 2026_*.- En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 15 al 19 de junio, en los siguientes centros comunitarios:

*Lunes 15 de junio :*

* Ranchería Juárez, 12:00 horas

*Miércoles 17 de junio:*

* Lealtad II, 9:45 horas

* Lealtad I, 10:45 horas

* Desarrollo Urbano, 11:45 horas

*Jueves 18 de junio:*

* Santa Rosa, 9:00 horas

*Viernes 19 de junio:*

* CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas

* Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.