Participan más de 3 mil 700 niñas y niños en actividades del Festival de Juegos “De las Rondas a la Ariwéta”

_-Diecinueve proyectos de artistas y compañías locales llevaron aprendizaje a alumnos de escuelas públicas de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral_

La Secretaría de Cultura, a través del programa “Alas y Raíces” Chihuahua, llevó actividades lúdicas y culturales a más de 3 mil 700 niñas y niños de nivel Básico, con la cuarta edición del Festival de Juegos “De las Rondas a la Ariwéta”, que se desarrolló del 1 al 11 de junio.

Un total de 19 proyectos de artistas y compañías locales, seleccionados mediante la convocatoria para integrar esta cartelera, participaron con dinámicas en escuelas públicas de zonas prioritarias de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

Las y los alumnos de los diferentes municipios disfrutaron de puestas en escena, talleres de estampado, música, literatura, danza, aprendizaje sobre reutilización de materiales y la creación de un fanzine.

La vinculación con los planteles se realizó a través de la colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación y Deporte.

El programa “Alas y Raíces”, que celebró 30 años de su creación a nivel nacional, cuenta con actividades para niñas, niños y adolescentes durante todo el año, las cuales se ofrecen de manera gratuita en las instalaciones del Centro de Desarrollo Cultural Infantil de la ciudad de Chihuahua.

Para conocer la programación, se recomienda visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Facebook e Instagram, así como las de “Alas y Raíces” Chihuahua. También se puede consultar el portal: www.culturachihuahua.com.