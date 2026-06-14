Destaca Bonilla talento y esfuerzo de jóvenes deportistas de Ciudad Juárez

Marco Bonilla sostuvo un encuentro con deportistas destacados y promotores deportivos de Ciudad Juárez, donde reconoció el talento de jóvenes que representan con orgullo a la frontera y destacó la importancia de generar más oportunidades para las nuevas generaciones.

Durante la convivencia, señaló que el deporte no solo forma atletas, sino también ciudadanos con disciplina, carácter y capacidad para superar obstáculos, por lo que llamó a seguir fortaleciendo los espacios y programas que permitan a niñas, niños y jóvenes desarrollar su potencial.

“Los grandes héroes de esta tierra son las madres y los padres que todos los días se levantan temprano para sacar adelante a sus familias, y también los jóvenes que deciden esforzarse, entrenar y perseguir sus sueños”, expresó.

Ante representantes de distintas disciplinas deportivas, Marco Bonilla compartió parte de su historia personal y recordó cómo el deporte influyó en su formación, enseñándole valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Asimismo, destacó que Chihuahua necesita seguir apostando por quienes construyen el futuro desde las aulas, las canchas, los escenarios y los espacios de formación.

“Tenemos que apostar por nuestros deportistas, nuestros artistas y nuestros estudiantes. Ellos deben ser los ejemplos que inspiren a las nuevas generaciones”, afirmó.

Durante el encuentro también escuchó propuestas e inquietudes relacionadas con infraestructura deportiva, espacios de entrenamiento y mecanismos para fortalecer el desarrollo del talento local.

Marco Bonilla reconoció la fortaleza y el espíritu de superación que caracteriza a Ciudad Juárez y aseguró que cuando se generan oportunidades para la juventud, gana toda la entidad.

“Juárez tiene talento, tiene fuerza y tiene una juventud extraordinaria. Cuando apoyamos a nuestros jóvenes y les damos oportunidades para crecer, gana Juárez y gana todo Chihuahua”, concluyó.